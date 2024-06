La grille de départ de la Copa América

Alors que l’Euro bat son plein et accapare l’attention du monde du foot, la Copa América va quelque peu tirer la couverture à elle à partir de cette nuit, et ce, jusqu’au 15 juin. Sur le sol étasunien, la course à la succession de l’Argentine est lancée.

L’Argentine remet son titre en jeu. Trois ans après une victoire historique au Brésil, l’ Albiceleste débarque aux États-Unis avec la ferme intention de conserver son bien, alors que son grand rival brésilien ne semble pas au meilleur de sa forme. Pour autant, tout ne sera pas si simple, avec notamment les progrès de l’Uruguay sous Marcelo Bielsa, une Colombie qui se renouvelle et des « petits » qui veulent renverser l’ordre établi. Après un sacré bordel lors du tirage au sort des poules, la particularité de cette édition réside dans le fait que les deux parties de tableau (A et B, C et D) ne pourront pas s’affronter avant la finale, alors que dans le même temps, il y aura un nouveau carton (rose) testé. Coup d’envoi dans la nuit de jeudi à vendredi (2h) à Atlanta avec Argentine-Canada, avant une finale le 15 juin (2h) au Hard Rock Stadium de Miami.

Argentine : stop ou encore ?

Alors que le pays est toujours secoué par la crise et que la population exprime déjà son ras-le-bol vis-à-vis de son nouveau président Javier Milei, l’Argentine s’avance paradoxalement dans la compétition pleine de sérénité. Depuis son sacre continental en 2021, qui a mis fin à 28 ans de disette pour l’ Albiceleste , elle a aussi ajouté une troisième étoile mondiale à son palmarès. De quoi renforcer la confiance d’un groupe uni derrière son leader, Lionel Messi, et son entraîneur, Lionel Scaloni. Depuis ce succès, la Scaloneta n’a d’ailleurs perdu que deux des 37 matchs qu’elle a disputés dans l’intervalle, contre l’Arabie saoudite au Mondial et contre l’Uruguay en novembre à domicile. Le groupe n’a changé qu’à la marge et c’est une grande ossature des groupes de 2021 et 2022 qui est encore de la partie aux États-Unis, tant pis pour Leandro Balerdi.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com