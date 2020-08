Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France dans des exercices militaires en Méditerranée orientale Reuters • 26/08/2020 à 10:57









LA FRANCE DANS DES EXERCICES MILITAIRES EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE PARIS (Reuters) - La France participe à partir de ce mercredi à des manoeuvres militaires conjointes avec l'Italie, la Grèce et Chypre en Méditerranée orientale, qui ne doit pas devenir "le terrain de jeu des ambitions de certains", a déclaré la ministre des Armées, Florence Parly, alors que les tensions sont vives avec la Turquie. Ces exercices, censés durer jusque vendredi, mobiliseront des moyens aériens et maritimes. La France y participera avec trois avions Rafale, une frégate et un hélicoptère. Cette annonce intervient dans un contexte de montée des tensions entre la Grèce et la Turquie après le lancement par Ankara d'une campagne d'exploration sismique dans une zone contestée. "Notre message est simple : priorité au dialogue, à la coopération et à la diplomatie pour que la Méditerranée orientale soit un espace de stabilité et de respect du droit international. Elle ne doit pas être un terrain de jeu des ambitions de certains; c'est un bien commun", a écrit Florence Parly sur Twitter. (Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)

