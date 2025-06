La France assommée par une canicule "inédite", 84 départements en vigilance orange lundi

L'épisode de canicule va encore gagner en intensité et s'étendre la semaine prochaine en France, où 84 départements ont été placés en vigilance orange à partir de lundi ( AFP / JEFF PACHOUD )

L'épisode de canicule d'une "ampleur inédite" va encore gagner en intensité et s'étendre la semaine prochaine en France, où 84 départements ont été placés en vigilance orange à partir de lundi, plongeant au moins jusqu'à mercredi le pays dans une chaleur étouffante.

"La France connait une période inédite de canicule" à la durée "assez longue", a estimé le ministre de l'Interieur Bruno Retailleau à l'issue d'une réunion interministérielle de crise convoquée à Beauvau.

Dimanche, la température est montée à 40,9 °C à Grospierres en Ardèche, 40,1 °C à Vinsobres dans la Drôme ou encore 39,9 °C à Cadenet dans le Vaucluse, a indiqué Météo France. A 16H00, la barre des 30°C avait été dépassée à Nice, à Rennes ou encore à Dijon.

Cet "épisode caniculaire intense", qui a débuté vendredi, s'étendra lundi à presque tout l'Hexagone: "les températures maximales seront stationnaires sur le pourtour méditerranéen, comprises entre 37 et 40°C. Sur le reste du pays, elles seront souvent comprises entre 34 et 38°C, très ponctuellement 39/40°C", a ajouté Météo France.

84 départements seront en vigilance orange, contre 73 dimanche, avant le "paroxysme" de l'épisode attendu pour mardi et mercredi, "avec des minimales très élevées, comprises entre 20 et 24°C et des maximales atteignant 36 à 40°C avec quelques pointes à 41°C".

"Quatre-vingt quatre départements en vigilance orange canicule", "c'est du jamais vu", a insisté la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, précisant que le précédent record datait de 2019.

"Nous sommes prêts à l'affronter", a-t-elle ajouté, estimant que cela pourrait "devenir le quotidien des Français" dans les prochaines années.

- Feux dans l'Aude -

Cette 50e vague de chaleur nationale depuis 1947, la 33e du XXIe siècle, conséquence du réchauffement climatique qui augmente l'intensité et la fréquence des canicules, qui frappe la France depuis le 19 juin, a aussi fait augmenter le risque d'incendie dans plusieurs massifs.

Dans l'Aude, où la température a parfois dépassé 40°C, d'importants feux de forêt se sont déclenchés dimanche dans le massif des Corbières en raison d'un barbecue mal éteint et n'étaient pas fixés, a précisé M. Retailleau. Un camping et une abbaye ont été évacués par précaution.

Dans les écoles, "la règle, c'est de faire preuve de souplesse", a lancé la ministre de l'Education nationale Elisabeth Borne.

La ville de Tours, comme d'autres communes en France, a tranché et annoncé fermer toutes ses écoles lundi et mardi après-midi pour "protéger les enfants et les personnels".

"200 écoles publiques feront l'objet d'une fermeture partielle ou totale lundi, mardi ou mercredi sur 45.000 écoles", a précisé Mme Borne. "Nous allons nous assurer qu'il y a un bien un accueil pour les familles qui en ont besoin".

Les entreprises ont également été appelées à "protéger les salariés" et à adapter leurs horaires par la ministre du Travail Catherine Vautrin.

Cette 50e vague de chaleur nationale depuis 1947, la 33e du XXIe siècle, conséquence du réchauffement climatique qui augmente l'intensité et la fréquence des canicules, qui frappe la France depuis le 19 juin, a aussi fait augmenter le risque d'incendie dans plusieurs massifs ( AFP / Damien MEYER )

Concernant la sécheresse, 25 départements sont ce dimanche en vigilance et 10 au niveau de crise, entraînant des restrictions importantes des usages.

- Pollution de l'air -

Cette vague de chaleur concerne tout le sud de l'Europe, au Portugal, où Lisbonne et plusieurs régions sont en alerte rouge et en Espagne, il a fait jusqu'à 46°C samedi à El Granado et des pics de 43 degrés dans le sud du pays ont été atteins.

En Italie, où le mercure a parfois dépassé 40°C, les pouvoirs publics cherchent à s'adapter: les visites guidées étaient gratuites pour les plus de 75 ans dans les musées climatisés et les bâtiments publics de Venise. A Rome, la gratuité des piscines a été mise en place pour les plus de 70 ans.

La cause de ce nouveau pic est un dôme de chaleur, un large et puissant anticyclone forme une sorte de couvercle qui vient bloquer l'air en basses couches, empêchant l'entrée de perturbations, tout en le réchauffant progressivement.

Les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse ont été placés pour la journée de lundi en alerte de niveau 1 en raison d’un épisode de pollution de l'air à l’ozone a annoncé la préfecture, tandis qu'Airparif prévoit également un risque de dépassement en Ile-de-France.