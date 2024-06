information fournie par So Foot • 26/06/2024 à 11:19

La FIFA veut le Santiago-Bernabéu pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030

Après 1982, 2030 ?

D’après les informations de Marca , la FIFA voudrait que la finale de la Coupe du monde 2030 se déroule au Santiago-Bernabéu, le stade du Real Madrid. Le quotidien espagnol précise que la FIFA avait été dans un premier refroidie par les récents problèmes institutionnels ayant secoué la fédération espagnole, mais qu’elle garde finalement confiance en l’Espagne et qu’elle veut que la finale se déroule sur son sol. Pour rappel, l’édition 2030 de la Coupe du monde se déroulera à cheval sur deux continents – en Espagne, au Portugal et au Maroc – avec en plus des matchs inauguraux en Amérique du sud.…

JR pour SOFOOT.com