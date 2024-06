information fournie par So Foot • 17/06/2024 à 22:21

La famille Thuram écrit l'histoire des Bleus

Tel père, tel fils.

La titularisation de Marcus Thuram avec l’équipe de France face à l’Autriche a permis à la famille d’écrire encore un peu plus l’histoire de la sélection. Ils sont en effet les premiers père et fils à disputer un Euro avec les Bleus (et le dixième duo du genre de l’histoire, aux côtés notamment des Blind, Chiesa ou Hagi, toujours en 2024).…

TB pour SOFOOT.com