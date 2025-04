La Cour suprême américaine suspend l'interdiction des expulsions en vertu d'une loi d'exception

information fournie par AFP • 08.04.2025 • 06:02 •

Des kilomètres de haies, plus de mares et une Seine plus végétale: la mairie de Paris doit adopter mardi son nouveau plan biodiversité 2025-2030 visant à préserver une faune sauvage en déclin, mais sans budget dédié, regrette l'opposition. Ce troisième plan depuis ... Lire la suite