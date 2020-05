Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Corée du Sud abaisse son taux directeur à un plus bas de 20 ans Reuters • 28/05/2020 à 07:08









LA CORÉE DU SUD ABAISSE SON TAUX DIRECTEUR À UN PLUS BAS DE 20 ANS SEOUL (Reuters) - La Banque de Corée du Sud a abaissé jeudi son principal taux directeur d'un quart de point de pourcentage à 0,5%, un plus bas depuis que la banque centrale a adopté en 1999 le système actuel de politique monétaire, dans le but d'atténuer l'impact économique de la crise sanitaire liée au coronavirus. Elle a aussi revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2020. Alors qu'elle anticipait en février une croissance de l'économie sud-coréenne de 2,1% sur l'ensemble de l'année, la banque centrale s'attend désormais à une contraction de 0,2%. (Cynthia Kim et Joori Roch; version française Jean Terzian)

