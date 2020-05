Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La consommation d'électricité remonte progressivement, annonce RTE Reuters • 19/05/2020 à 18:41









LA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ REMONTE PROGRESSIVEMENT, ANNONCE RTE PARIS (Reuters) - La consommation française d'électricité remonte progressivement sous l'effet d'une reprise partielle de l'activité économique liée à la levée progressive des mesures de confinement mises en oeuvre pour freiner la propagation du coronavirus, selon des donnée publiées mardi par le gestionnaire des lignes à haute tension RTE. La consommation d'électricité pendant la semaine du 11 mai a été en moyenne 9% inférieure à celle habituellement constatée à cette période de l'année en France (hors week-end) alors que la baisse avait atteint jusqu'à 20% au plus fort de la crise, a précisé dans un communiqué RTE, filiale d'EDF, de la Caisse des Dépôts et de CNP assurances. La reprise s'observe particulièrement dans le secteur de l'industrie manufacturière, avec une baisse de 25% au plus fort de la crise et un niveau aujourd'hui quasiment comparable à la situation précédant la mise en place des mesures de confinement. La consommation d'électricité dans le secteur des transports a en outre augmenté de plus de 25% entre la dernière semaine de confinement et la première semaine de levée partielle des restrictions. L'écart dans ce secteur par rapport à la semaine précédant la mise en place des mesures de confinement est désormais de l'ordre de 34% contre 57% au plus fort de la crise, a détaillé RTE. (Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)

