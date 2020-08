Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Cnil va enquêter sur le respect de la vie privée par TikTok Reuters • 11/08/2020 à 14:16









LA CNIL VA ENQUÊTER SUR LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE PAR TIKTOK PARIS (Reuters) - La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), chargée en France de veiller à la protection des données personnelles, a annoncé mardi une enquête préliminaire sur l'application chinoise de partage de vidéos TikTok après la réception d'une plainte. Propriété du géant chinois ByteDance, TikTok fait déjà l'objet d'enquêtes de la part des Etats-Unis, de l'Union européenne et des Pays-Bas pour de possibles atteintes à la vie privée. "Une plainte a été reçue au mois de mai à l'encontre de TikTok. Cette plainte est en cours d'instruction", a déclaré un porte-parole de la Cnil, confirmant une information de Bloomberg. Il a refusé de donner plus de détails sur la nature précise de la plainte ou l'identité du plaignant. Interrogé à ce sujet, TikTok a déclaré : "Nous avons pour priorité d'assurer la protection de la vie privée de nos utilisateurs ainsi que leur sécurité. Nous avons été informés de l'enquête de la Cnil et nous coopérons pleinement avec elle." L'application TikTok est dans le viseur de parlementaires américains qui voient en elle une menace pour la sécurité nationale, s'inquiétant notamment de la protection des données des utilisateurs. Donald Trump a donné 45 jours à TikTok pour vendre ses activités aux Etats-Unis sous peine de les interdire, le 15 septembre. En juin, le Comité Européen de la Protection des Données (EDPB) a annoncé qu'il allait examiner les activités de TikTok au sein de l'Union, après avoir été saisi par un député européen préoccupé par ses méthodes de collecte de données et les risques en matière de sécurité et de respect de la vie privée. En mai, l'organisme hollandais de défense de la vie privée a indiqué également qu'il examinerait la manière dont TikTok traite les données de millions de jeunes usagers. (Mathieu Rosemain, Foo Yun Chee, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.