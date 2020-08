Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine promet de protéger ses entreprises, après des mesures américaines contre Huawei Reuters • 20/08/2020 à 11:55









LA CHINE PROMET DE PROTÉGER SES ENTREPRISES, APRÈS DES MESURES AMÉRICAINES CONTRE HUAWEI PEKIN (Reuters) - La Chine prendra "toutes les mesures nécessaires" pour protéger les intérêts légitimes de ses entreprises, a averti jeudi le ministère du Commerce à Pékin, en réponse à l'alourdissement des mesures américaines à l'encontre de Huawei Technologies. "La partie américaine doit renoncer immédiatement à ses comportements erronés", dit-il sur son site Internet, sans préciser la nature des mesures qu'il envisage. L'administration Trump a étendu lundi les restrictions annoncées en mai pour empêcher le géant chinois des télécommunications d'obtenir des semi-conducteurs sans autorisation spéciale et a ajouté 38 de ses filiales à sa liste noire. (Yawen Chen et Ryan Woo, version française Jean-Philippe Lefief)

