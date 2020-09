Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine lance des satellites commerciaux depuis une plateforme en mer Reuters • 16/09/2020 à 07:26









PEKIN (Reuters) - La Chine est parvenue à envoyer en orbite neuf satellites lors de ce qui constituait le premier lancement commercial d'une fusée depuis une plateforme maritime, a rapporté mercredi la presse officielle. Les satellites, dont l'un appartient à la plateforme de partage de vidéos Bilibili, ont été déployés par une fusée Longue Marche 11 lancée mardi depuis la mer Jaune, a-t-elle indiqué. La fusée Longue Marche 11 est conçue pour être lancée depuis des sites mobiles, tels des navires, et principalement utilisée pour transporter des satellites de petite taille. Elle a effectué son premier décollage depuis la mer en juin 2019. Pékin a fait ces dernières années une priorité de son programme spatial, avec l'objectif de devenir une nation majeure en la matière d'ici 2030. (Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

