LA CHINE CHERCHERA À AMÉLIORER LA FLEXIBILITÉ DU YUAN, DIT LE GOUVERNEUR DE LA BPC SHANGHAI (Reuters) - La Chine cherchera à améliorer la flexibilité du yuan, et réduira les restrictions sur son utilisation transfrontalière, a déclaré samedi le gouverneur de la Banque populaire de Chine (BPC), Yi Gang. Yi Gang a ajouté que de telles mesures étaient nécessaires pour promouvoir l'ouverture du secteur des services financiers du pays. Il s'exprimait lors de la conférence du sommet du Bund qui s'est tenue à Shanghai. La Chine va "améliorer la flexibilité du yuan, et laisser les taux de change jouer un meilleur rôle de stabilisateur automatique dans la macroéconomie et la balance internationale des paiements", a-t-il déclaré. La Chine prévoit d'étendre plusieurs programmes d'investissement à l'étranger afin de répondre aux besoins des investisseurs locaux d'allouer des actifs au niveau mondial, a déclaré mercredi l'agence de presse Xinhua, suite à un renforcement constant du yuan par rapport au dollar. (Samuel Shen et Brenda Goh; version française Camille Raynaud)

