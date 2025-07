La chaîne de la Ligue 1 : une révolution et beaucoup de questions

Alors que la LFP vient d'annoncer le lancement d'une plateforme 100% Ligue 1, les clubs et le football français vont tenter un grand saut dans l'inconnu. Si ce projet est nourri par de bonnes idées, il n'en reste pas moins qu'il y a encore de grandes zones d'ombre.

Le 14 juillet 2024, un président de Ligue 1, « l’un des rares, sinon le seul, propriétaire de club à avoir construit sa richesse sur des technologies liées au divertissement, la distribution de contenu numérique, le streaming OTT, la réalité virtuelle, les médias de jeux vidéo et les plateformes de télévision/multi-diffusion » , signait déjà un communiqué en faveur de la création d’une plateforme 100% Ligue 1. Il y expliquait notamment « que DAZN et beIN ont construit des modèles commerciaux traditionnels qui seront obsolètes au moment où leurs contrats proposés expireront » . Selon lui, la Ligue aurait dû profiter du marasme des droits TV « comme une opportunité d’innover et de construire une plateforme qui répond aux attentes de nos consommateurs aujourd’hui et pour demain » . Ce discours sensé et avant-gardiste, on le doit à l’immense John Textor, qui ne peut aujourd’hui qu’observer de loin le lancement officiel du projet d’une plateforme exclusivement dédiée à la diffusion du championnat de France.

Un saut dans le vide

Arrivé à la tête de LFP Media (la filiale commerciale de la Ligue) il y a à peine deux mois, Nicolas de Tavernost n’a pas chômé. L’ancien patron de M6 a réussi à trouver une issue à l’imbroglio avec DAZN, qui vient de verser les 70 derniers millions d’euros qu’il doit, et qui s’apprête à virer 85 millions supplémentaires en guise de dédommagement pour la rupture prématurée du contrat. Et il vient de piloter, pour l’instant avec succès, la naissance de la plateforme 100% Ligue 1, tant attendue. Le programme est prometteur : « La plateforme diffusera dès la reprise du championnat le 15 août prochain les dix plus belles affiches de la saison, huit matches en direct en exclusivité chaque journée du vendredi au dimanche, accompagnés d’un grand magazine disponible – proposé en clair – le dimanche soir » , a assuré la LFP dans son communiqué. Le tout pour un prix fixé à 14,99 euros par mois avec engagement, et potentiellement avec une offre à moins de 10 euros pour les moins de 26 ans. Loin donc de l’offre de lancement à 40 euros de DAZN il y a un an. On passe du prix d’un bon restaurant, cher à Laurent Nicollin, à cel

