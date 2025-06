La canicule s'intensifie, la vigilance orange étendue à 84 départements lundi

L'épisode de canicule va encore gagner en intensité et s'étendre la semaine prochaine en France, où 84 départements ont été placés en vigilance orange à partir de lundi ( AFP / JEFF PACHOUD )

L'épisode de canicule va encore gagner en intensité et s'étendre la semaine prochaine en France, où 84 départements ont été placés en vigilance orange à partir de lundi, plongeant presque tout le pays dans une chaleur étouffante au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine, alors que l'été débute à peine.

Dimanche, des "températures maximales affichant souvent entre 35 et 38°C sur le sud du pays" avec des pointes à 40°C sur le Midi méditerranéen ont été relevées et seuls les bords de Manche peuvent profiter de températures inférieures à 30°C, selon Météo-France.

Cet "épisode caniculaire intense", qui a débuté vendredi, s'étendra lundi à la quasi totalité de l'Hexagone: "Les températures maximales seront stationnaires sur le pourtour méditerranéen, comprises entre 37 et 40°C. Sur le reste du pays, elles seront souvent comprises entre 34 et 38°C, très ponctuellement 39/40°C", a ajouté Météo-France.

84 départements seront alors en vigilance orange, contre 73 dimanche, avant le "paroxysme" de l'épisode attendu pour mardi et mercredi, "avec des minimales très élevées, comprises entre 20 et 24°C voire un peu plus très localement et des maximales atteignant 36 à 40°C avec quelques pointes à 41°C".

Une réunion interministérielle de crise consacrée à la canicule a été convoquée dans la soirée à Beauvau pour "repasser toutes les consignes" notamment en matière de "santé", a annoncé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur BFMTV.

Le ministère de l'Education a déjà rappelé les mesures à prendre dans les écoles pour faire face aux très fortes chaleurs, qui peuvent aller, dans certains cas, jusqu'à l'autorisation de garder les enfants à domicile.

La ville de Tours, comme d'autres communes en France, a déjà tranché et annoncé fermer toutes ses écoles lundi et mardi après-midi pour "protéger les enfants et les personnels".

Cette 50e vague de chaleur nationale depuis 1947, la 33e du XXIe siècle, conséquence du réchauffement climatique qui augmente l'intensité et la fréquence des canicules, qui frappe la France depuis le 19 juin, touche aussi durement la biodiversité.

"Avec cette chaleur suffocante, la température peut dépasser 40 degrés dans certains nids", s'est alarmé le président de la LPO Allain Bougrain Dubourg ( AFP / Damien MEYER )

"Avec cette chaleur suffocante, la température peut dépasser 40 degrés dans certains nids", s'est alarmé le président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Allain Bougrain Dubourg auprès de l'AFP.

Dans les Côtes-d'Armor, où les marées vertes sont courantes, la maire d'Hillion Annie Guennou a décidé de fermer l'accès à une de ses plages en raison du dépassement de seuil du gaz toxique dû aux algues vertes échouées en putréfaction, un phénomène renforcé par la chaleur, a-t-elle déclaré à Ouest-France.

- "Pas habituel" -

Dimanche à 10H00, les températures supérieures à 20°C se révélaient "fréquentes sur la moitié sud du pays", avec 22°C à Paris, 28°C à Lyon et 34°C à Marseille, selon Météo-France, qui relevait également 35°C à Perpignan.

Le thermomètre a aussi rapidement dépassé les 30 degrés dans le nord de Bordeaux et la plage du lac a été prise d'assaut dès les premières heures de la journée par des familles à la recherche d'ombre sous les pins.

"Chez nous, dans l'appart, c'est tout simplement un enfer. On vit dans le noir, c'est un four", résume Evan Bernard, venu avec son fils de 18 mois.

Les touristes et les Parisiens cherchaient aussi un peu de fraicheur dans la capitale, où la barre des 30°C a été franchie.

Vagues de chaleur en France : plus fréquentes, plus chaudes, plus précoces ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

"Ce n'est pas habituel, mais il faut s'y habituer parce que ça sera plus fréquent", prédit Catherine Delourt, retraitée attablée en terrasse, interrogée par l'AFPTV.

Cette vague de chaleur concerne tout le sud de l'Europe, de l'Italie au Portugal, plusieurs régions sont en alerte rouge, où jusqu'à 45°C pourraient être atteints. En Espagne, où il a fait jusqu'à 46°C samedi à El Granado, les températures devraient encore dépasser 40°C dans une large partie du pays.

La cause de ce nouveau pic est un dôme de chaleur: un large et puissant anticyclone forme une sorte de couvercle qui vient bloquer l'air en basses couches, empêchant l'entrée de perturbations, tout en le réchauffant progressivement.

En France, le numéro vert canicule a été réactivé dès samedi matin, mairies et préfectures multiplient en outre les recommandations à destination des publics les plus vulnérables.