La Birmanie marque la fête de l'eau dans les ruines du séisme

Des enfants avec des pistolets à eau lors du Nouvel An birman, le 13 avril 2025 à Mandalay ( AFP / Sai Aung MAIN )

Des milliers de Birmans ont marqué dimanche le début de la fête de l'eau au milieu de la désolation laissée par le séisme de fin mars, responsable de la mort de plus de 3.600 personnes.

La fête de Thingyan, le Nouvel An birman, se caractérise par ses rituels d'éclaboussement qui symbolisent la purification et le renouveau.

Mais à Mandalay comme à Sagaing, dans le centre du pays, dévastés par le séisme de magnitude 7,7 du 28 mars, l'atmosphère n'est pas à la fête.

Deux semaines après la catastrophe, des centaines de Birmans dorment encore dans des tentes près d'immeubles effondrés, de magasins de thé en ruines et d'hôtels détruits.

Beaucoup manquent de latrines fonctionnelles ou doivent attendre leur tour pour accéder à l'eau potable. Ils craignent aussi pour leur habitation de fortune face aux violentes pluies anticipées par les météorologues.

Tôt dimanche, des familles achetaient des pots en argile et des plantes que les habitants placent habituellement chez eux pour célébrer la Nouvelle Année.

"Tout le monde est en difficulté cette année", explique Ma Phyu, 55 ans, qui campe avec neuf membres de sa famille au nord du palais royal de Mandalay, endommagé par le séisme.

"Il faut que je prépare le pot avec les fleurs parce que c'est notre tradition. Mais mon cœur est lourd", dit la quinquagénaire.

Dans sa famille, les enfants ont reçu la consigne de ne pas répandre d'eau dans la rue, de peur que les voisins ne critiquent leur choix de marquer la fête quelques jours à peine après le tremblement de terre meurtrier.

La junte militaire au pouvoir en Birmanie a ordonné que les célébrations ne donnent lieu à aucune musique ni danse.

Depuis le séisme, les températures ont grimpé à Mandalay jusqu'à atteindre 44 degrés Celsius. La nuit, les habitants ayant trouvé refuge dans des tentes sont la cible des moustiques. Avant de se lever à l'aube pour rejoindre la queue avec, au bout, de l'aide pour leur foyer.

Plus de 5.200 bâtiments ont été détruits par le tremblement de terre, d'après des données officielles, et plus de deux millions de personnes ont besoin d'assistance du fait du séisme, selon l'ONU.

Les Nations unies ont lancé un appel aux dons, espérant récolter 275 millions de dollars.

Le pays est par ailleurs laissé exsangue par la guerre civile en cours depuis le putsch des militaires de 2021, qui a renversé la dirigeante élue Aung San Suu Kyi. Le conflit a fait plus de 6.300 morts civils et provoqué le déplacement de plus de 3,5 millions de personnes. Quelque 50% des habitants vivent actuellement sous le seuil de pauvreté.