La Banque de France veut ramener l'inflation à 2% d'ici à 2024

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s'est engagé "fermement", mercredi 13 juillet, a tout faire "réduire" l'inflation à 2% d'ici 2024

"C'est notre responsabilité à nous, Banque de France et Banque centrale européenne, de faire ce qu'il faut pour ramener l'inflation à 2% . C'est l'engagement que nous prenons vis-à-vis des Français", a-t-il expliqué sur franceinfo .

Comment combattre la flambée des prix ? "Ça passe par la normalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire ramener les taux d'intérêts vers des conditions plus normales", a-t-il estimé.

"Ça ne peut pas être un nouveau 'Quoi qu'il en coûte'"

"La solution à l'inflation ne peut pas être budgétaire, ça ne peut pas être un nouveau 'Quoi qu'il en coûte' parce que nous n'en avons pas les moyens et puis, ce n'est pas du tout efficace pour lutter contre l'inflation. Ça maintient notre consommation d'énergie", a indiqué le gouverneur.

"L'inflation va rester élevée jusqu'au début de l'année prochaine , selon lui. Ensuite, sauf nouveau choc énergétique, elle devrait commencer à baisser parce que les prix de l'énergie ne montent plus."

François Villeroy de Galhau s'est cependant félicité que la France a "l'inflation la plus basse de la zone euro après Malte".

Il y a "une forme de stabilité" sur le prix du pétrole et "sur certaines matières, les métaux et même les céréales, le prix mondial commence à baisser", a souligné le gouverneur. "Par contre, il y a d'autres prix qui continuent à monter, a-t-il indiqué. Je souligne que l'inflation est non seulement plus haute, mais elle est devenue plus large dans l'économie. C'est-à-dire qu'elle s'est diffusée au secteur des services, aux biens que nous achetons."