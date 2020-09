Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Banque d'Espagne table sur une reprise plus lente que prévu Reuters • 16/09/2020 à 13:50









LA BANQUE D'ESPAGNE PRÉVOIT UNE REPRISE PLUS LENTE QUE PRÉVU MADRID (Reuters) - Le redressement de l'économie espagnole, qui a sombré dans la plus profonde récession de son histoire récente, sera plus lent que prévu, en raison de la résurgence des cas de contamination au coronavirus qui a pesé sur l'activité au troisième trimestre, a annoncé mercredi la Banque d'Espagne. Celle-ci s'attend à ce que le produit intérieur brut (PIB) du pays progresse entre 13% et 16,6% sur la période après une contraction record de 18,5% au cours du deuxième trimestre. Malgré ce rebond, l'activité économique serait néanmoins inférieure de 9,5% à 12,3% aux niveaux enregistrés l'année dernière. Les nouvelles prévisions de la Banque d'Espagne ont été établies suivant deux scénarios : l'un prévoit l'apparition de foyers localisés de contaminations au coronavirus, l'autre anticipe un confinement plus large. Pour 2020, la banque centrale prévoit une contraction du PIB de l'Espagne comprise entre 10,5% à 12,6%, contre une précédente prévision de 11,6% établie en juin. Pour 2021, le PIB espagnol devrait connaître une croissance entre 4,1% et 7,3%, en deçà de la précédente projection de la Banque d'Espagne à 9,1%. "Il y a plus de risques de détérioration, et donc de finir en-dessous de la fourchette de nos prévisions économiques", a déclaré lors d'une conférence de presse Oscar Arce, économiste en chef de la Banque d'Espagne. (Belen Carreno, Victoria Waldersee et Inti Landauro; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

