information fournie par So Foot • 10/05/2024 à 09:42

L’Union saint-gilloise a remporté son premier trophée majeur depuis… 89 ans

Presque une vie complète sans titre.

Ce jeudi, l’Union saint-gilloise s’est imposée sur le plus petit écart face à l’Antwerp (1-0) en finale de Coupe de Belgique. Les Apaches n’ont eu besoin que d’un petit but du défenseur japonais Koki Machida pour l’emporter. Un succès tout simplement historique pour les Bruxellois, qui n’avaient plus remporté le moindre trophée majeur depuis 1935, date de leur dernier titre en championnat.…

FL pour SOFOOT.com