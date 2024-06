information fournie par So Foot • 17/06/2024 à 17:15

L’Ukraine sombre d’entrée face à une Roumanie euphorique

Dans un stade acquis à sa cause, la Roumanie a démarré son Euro de la meilleure des manières (3-0) face à une Ukraine qui n’a dominé que 30 minutes. Et si ce groupe E était le plus ouvert de la compétition ?

Roumanie 3-0 Ukraine

Buts : Stanciu (29 e ), Marin (53 e ), Dragus (57 e ) pour la Roumanie

Après n’avoir remporté aucun de ses quatre matchs de préparation, laquelle s’est conclue par un piteux 0-0 face au redoutable Liechtenstein, la Roumanie a coupé au sécateur toutes les langues de vipères qui ne donnaient pas cher de sa peau face à l’Ukraine. Huit ans après sa dernière participation à un Euro, les Tricolorii ont célébré leur come-back en frappant (très) fort du poing sur la table (3-0). Coup dur pour la nation ukrainienne qui espérait profiter de ce tournoi pour se regonfler le moral et oublier un instant la guerre qui fait rage à l’intérieur de ses frontières. Mais si le football est éminemment politique, la politique, elle, ne fait pas forcément marquer des buts.…

Par Julien Duez, à l'Arena de Munich pour SOFOOT.com