L'Ukraine fait redescendre la Slovaquie

Mal entrée dans son match, l'Ukraine a retourné la table en seconde période pour glaner ses trois premiers points face à une Slovaquie à deux visages (2-1). Tout reste ouvert dans ce groupe E.

Slovaquie 1-2 Ukraine

Buts : Schranz (17 e ) pour la Slovaquie // Shaparenko (54 e ), Yaremchuk (80 e ) pour l’Ukraine

L’Ukraine avait à coeur de se relever après sa claque inaugurale face à la Roumanie, et au terme de ce second match face à une Slovaquie qui a brillée puis totalement sombrée, on peut dire que c’est chose faite. L’équipe de Serhiy Rebrov est de retour dans la course à la qualif grâce à un second acte maîtrisé de bout en bout. Une très bonne nouvelle pour l’Ukraine, mais également pour le suspense.…

Par Andrea Chazy, à l'Arena de Düsseldorf pour SOFOOT.com