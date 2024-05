information fournie par So Foot • 17/05/2024 à 15:17

L’Ukraine dévoile une liste provisoire pour l’Euro avec quelques jolis noms

Toujours pas d’Alexandre Lacazette, malheureusement.

L’Ukraine a dévoilé ce jeudi une liste provisoire de 26 joueurs et de 6 réservistes pour l’Euro. Ce groupe est officiellement convoqué pour les trois matchs de préparation, contre l’Allemagne, la Pologne et la Moldavie, bien qu’il soit probable que l’équipe ne change pas d’ici le lancement de la compétition, sauf en cas de blessures. La sélection définitive ne sera dévoilée que lors de la date butoir du 7 juin. Parmi les noms retenus par le sélectionneur Sergiy Rebrov, on retrouve une pelletée de joueurs bien connus : Oleksandr Zinchenko, Mykhailo Mudryk, le meilleur buteur de la Liga Artem Dovbyk ainsi que le capitaine Andrii Yarmolenko seront bien de la partie. Dans les buts, c’est Andrii Lunin qui devrait être titulaire plutôt qu’Anatolii Trubin, le portier du Benfica.…

FL pour SOFOOT.com