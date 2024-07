L’UEFA touche un bon billet suite aux amendes du premier tour

L’UEFA n’a pas fini de se gaver.

Comme indiqué par The Athletic , près d’1,3 million d’euros ont déjà été récoltés par l’UEFA à l’issue de la phase de poules, suite à des amendes subies par les différentes fédérations des nations présentes à l’Euro 2024. La Croatie, l’Albanie et la Serbie sont les champions en la matière et forment un trio de tête électrique. L’Albanie et la Serbie ont notamment été sanctionnées pour avoir « transmis des messages inadaptés à une manifestation sportive » , en rapport avec la reconnaissance (ou non) de l’indépendance du Kosovo.…

AL pour SOFOOT.com