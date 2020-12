Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE vers une fin de l'impasse sur le budget, de nouveaux objectifs climatiques Reuters • 10/12/2020 à 07:22









L'UE VERS UNE FIN DE L'IMPASSE SUR LE BUDGET, DE NOUVEAUX OBJECTIFS CLIMATIQUES par Jan Strupczewski et Kate Abnett BRUXELLES (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne devraient probablement mettre fin jeudi à l'impasse sur le budget pluriannuel du bloc communautaire et débloquer des fonds pour aider les économies des pays membres à atténuer les effets de la crise sanitaire du coronavirus. Réunis pendant deux jours à Bruxelles, les Vingt-Sept devraient aussi adopter de nouveaux objectifs climatiques plus ambitieux, discuter des vaccins contre le COVID-19 et se pencher sur des sanctions contre la Turquie pour ses missions d'exploration en Méditerranée orientale. Au lendemain du compromis accepté par la Pologne et la Hongrie, le sommet sera avant tout centré sur le déblocage du plan de relance historique de 750 milliards d'euros et du projet de budget de l'UE de 1.100 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Valider le budget du bloc est l'une des conditions pour sceller l'accord visant à réduire d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre de l'UE d'au moins 55% par rapport aux niveaux de 1990, contre un objectif actuel de 40%. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a exprimé sa confiance sur la conclusion d'un "accord sur un ensemble commun permettant la mise en oeuvre rapide du cadre financier pluriannuel et du fonds de relance". Dans une lettre adressée aux dirigeants européens, il a déclaré qu'un accord sur un "objectif amélioré" des émissions de gaz à effet de serre était "à notre portée". La Pologne et la Hongrie ont opposé le mois dernier leur veto au projet de budget de l'UE en dénonçant que l'accès aux fonds soit soumis au respect de l'état de droit - une condition inédite. Mais l'Allemagne, qui occupe la présidence tournante de l'UE, a obtenu mercredi un compromis avec Varsovie et Budapest, lesquels craignent de se voir privés de milliards d'euros du fait de procédures engagées par Bruxelles. Les ambassadeurs des pays européens à Bruxelles ont donné mercredi un avis favorable au projet de compromis. Cependant la décision finale appartient aux dirigeants des Vingt-Sept. (version française Jean Terzian)

