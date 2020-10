Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE va autoriser le mariage incertain entre LVMH et Tiffany Reuters • 14/10/2020 à 15:38









L'UE VA AUTORISER LE MARIAGE INCERTAIN ENTRE LVMH ET TIFFANY BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne va donner son feu vert au projet d'acquisition du joaillier américain Tiffany par le géant français du luxe LVMH, un mariage à 16 milliards de dollars (13,7 milliards d'euros) aujourd'hui remis en cause par la bataille juridique entre les deux groupes, a-t-on appris mercredi de sources proches du dossier. Après le feu vert donné par les autorités taiwanaises de la concurrence fin septembre, l'avis de la Commission européenne constitue la dernière des dix autorisations antitrust requises par cette opération. Le groupe de Bernard Arnault a annoncé le 9 septembre dernier qu'il ne pouvait plus "en l'état" boucler l'acquisition de Tiffany, évoquant notamment la gestion du joaillier pendant l'épidémie et une demande du ministère français des Affaires étrangères de différer le mariage "en réaction à la menace de taxes sur les produits français formulée par les Etats-Unis". Tiffany a riposté en portant l'affaire devant la justice, accusant LVMH de violer ses engagements en se retirant ainsi du projet; LVMH en a fait de même en arguant que la mauvaise gestion du joaillier pendant la pandémie de coronavirus l'autorisait à abandonner le projet. Un procès sur le litige opposant les deux sociétés est prévu pendant quatre jours à compter du 5 janvier prochain devant un tribunal du Delaware. La Commission européenne devrait rendre sa décision d'ici le 26 octobre. (Foo Yun Chee; version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.