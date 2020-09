Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ouragan Sally balaie les côtes du golfe du Mexique Reuters • 16/09/2020 à 20:43









L'OURAGAN SALLY BALAIE LES CÔTES DU GOLFE DU MEXIQUE MOBILE, Alabama (Reuters) - Les vents puissants et les fortes précipitations causés par l'ouragan Sally ont provoqué des inondations et des coupures de courant touchant des centaines de milliers de logements et d'entreprises situées à proximité des côtes de Floride et d'Alabama. Sur certaines parties de la côte de l'Alabama, l'eau est montée de près d'un demi-mètre en 24 heures et les pluies devraient s'y poursuivre, mais les vents devraient faiblir, selon le Centre national des ouragans. En Floride, le Centre national des ouragans fait état d'inondations importantes à Pensacola où le trafic a été interrompu. Plus de 500.000 foyers et entreprises étaient privés mercredi matin d'électricité, selon un bilan des services aux collectivités qui redoutent d'autres coupures. Sally se déplace désormais à une vitesse de 8 km/h en direction de la frontière entre l'Alabama et la Floride. Pour l'heure, les dégâts engendrés par Sally pourraient être compris entre deux et trois milliards de dollars, selon une estimations d'Enki Research, une société spécialisée dans l'évaluation du coût des intempéries. Cette estimation pourrait être revue à la hausse si les précipitations les plus fortes se produisaient dans les terres. (Devika Krishna Kumar Catherine Koppel, avec la contribution de Jennifer Hiller, Stephanie Kelly et Scott DiSavino, version française Olivier Cherfan)

