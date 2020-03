Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Onu réclame une trêve mondiale au nom de la lutte contre la pandémie Reuters • 23/03/2020 à 18:34









L'ONU RÉCLAME UNE TRÊVE MONDIALE AU NOM DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE NATIONS UNIES (Reuters) - Le secrétaire général des Nations Unies a lancé lundi un appel au cessez-le-feu partout dans le monde afin que tous les Etats puissent se consacrer à la lutte contre la pandémie de coronavirus. "L'heure est venue de laisser les conflits armés derrière nous pour concentrer nos efforts sur le véritable combat de nos vies", a déclaré António Guterres lors d'une conférence de presse virtuelle. "N'oublions pas que dans les pays ravagés par la guerre, les systèmes de santé se sont effondrés. Les professionnels de santé, qui étaient déjà peu nombreux, ont souvent été pris pour cibles. Les réfugiés et toutes les personnes déplacées par des conflits violents sont doublement vulnérables", poursuit-il évoquant notamment la Syrie, le Yémen et la Libye. "Mettons un terme au fléau de la guerre et luttons contre la maladie qui ravage notre monde. Cela commence par l'arrêt des combats. Partout. Tout de suite. C'est ce dont nous tous, membres de la famille humaine, avons besoin. Aujourd'hui plus que jamais", ajoute le diplomate. Plus de 351.000 personnes ont jusqu'ici contracté le coronavirus et près de 15.400 sont décédées, selon le décompte de Reuters. (Michelle Nichols, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

