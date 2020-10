Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OMC relève sa prévision pour le commerce mondial en 2020 Reuters • 06/10/2020 à 16:12









L'OMC RELÈVE SA PRÉVISION POUR LE COMMERCE MONDIAL EN 2020 BRUXELLES (Reuters) - L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a annoncé mardi avoir revu à la hausse sa prévision d'évolution du commerce mondial de marchandises pour cette année, grâce au rebond observé en juin et juillet. L'OMC table désormais sur une chute de 9,2% du commerce international en 2020 suivie d'un rebond de 7,2% en 2021. En avril, elle avait dit s'attendre à une baisse de 13% à 32% des échanges cette année et à un rebond de 21% à 24% l'an prochain. L'organisation basée à Genève ajoute que ses prévisions restent soumises à un degré élevé d'incertitude en raison de l'évolution de la pandémie et des réponses des Etats à la crise en cours. Elle précise que le rebond attendu l'an prochain ne suffira pas à ramener le commerce mondial à son niveau d'avant la crise. (Philip Blenkinsop, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

