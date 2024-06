information fournie par So Foot • 21/06/2024 à 16:37

L'OM officialise le départ de Vitinha

Ne reste plus qu’un seul Vitinha en Ligue 1.

C’est officiel : Vitinha n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Vítor Oliveira (et non Vítor Ferreira, du PSG) rejoint définitivement le Genoa, où il était prêté cette saison. Arrivé dans la cité phocéenne en janvier 2023 pour pas moins de 32 millions d’euros, l’attaquant portugais n’avait jamais réussi à s’y imposer.…

LL pour SOFOOT.com