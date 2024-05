L’OM et Longoria face au vide

La saison prochaine, l’OM ne disputera aucune coupe d’Europe : une première depuis cinq ans. Et la conséquence logique d’une saison complètement ratée, qui laisse un champ de ruines sur lequel Pablo Longoria va devoir reconstruire. Encore.

Fondée en 600 avant notre ère, Marseille est la plus vieille ville de France et son Olympique, né en 1899, également l’un des doyens du football français. Mais cette ancienneté ne garantit pas la solidité des fondations. Au contraire. Comme souvent à l’approche de l’été, c’est un champ de ruines qui se dresse devant le président Pablo Longoria. Sauf que, cette fois, il n’est pas dû au départ précipité d’un entraîneur — comme ce fut le cas avec Andre Villas-Boas, Jorge Sampaoli et Igor Tudor —, mais bel et bien à une saison catastrophique conclue par une huitième place en Ligue 1 : la pire depuis le début de l’ère McCourt en 2016.

Reconstruire, encore et encore

Pour la première fois depuis cinq ans, et seulement la cinquième fois en vingt ans, l’Olympique de Marseille ne participera donc pas à une coupe d’Europe en 2024-2025. Un échec retentissant pour une équipe qui restait sur deux podiums consécutifs en Ligue 1, et ne visait rien d’autre qu’une nouvelle qualification en Ligue des champions. « Finir 8 e du championnat, c’est inadmissible. J’ai un fort sentiment de déception , avouait Pablo Longoria, dimanche soir, dans les coursives du stade Océane. On a eu des hauts et des bas, surtout des bas, et on finit à cette place parce qu’on ne mérite pas mieux. Ce n’est pas normal de n’être capable de gagner à l’extérieur que contre les quatre dernières équipes du championnat. Il y a un manque d’ambition, de personnalité dans l’effectif, de prise de conscience de ce que signifie le fait de jouer à l’OM. » …

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com