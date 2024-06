information fournie par So Foot • 24/06/2024 à 16:28

L'OM aurait accepté une offre d'achat pour Gigot

La fin des haricots pour Gigot ?

L’Olympique de Marseille a échoué dans sa quête d’Europe pour la saison prochaine, il est donc temps de dégraisser pour le club phocéen. Toujours dans l’incertitude concernant l’arrivée ou non de Roberto de Zerbi, cela n’empêche pas Pablo Longoria de commencer à travailler, et Samuel Gigot pourrait être le premier joueur à faire les frais de la saison loupée des Marseillais. Une première vraie vente après le départ de Vitinha et l’option d’achat levée par le Genoa.…

MV pour SOFOOT.com