information fournie par So Foot • 28/06/2024 à 23:39

L'Olympique de Marseille tient sa première recrue

Here we go !

Ismaël Koné va devenir la première recrue estivale de l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas ce que l’on peut deviner après le communiqué qu’a publié le club phocéen ce vendredi soir : « L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Watford FC et Ismaël Koné pour la venue du joueur au sein du club. » …

TM pour SOFOOT.com