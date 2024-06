information fournie par So Foot • 29/06/2024 à 15:18

L'OL annonce le départ de Griedge Mbock

Lacazette, c’est bon, Mbock, c’est non.

L’Olympique lyonnais a annoncé ce samedi le départ d’une des légendes de sa section féminine, Griedge Mbock, au club depuis 2015, où elle a absolument tout gagné. Au compteur de l’internationale française, on dénombre vingt titres, dont sept de championne de France, six Ligues des Champions, quatre Coupes de France et trois Trophées de championnes. Dans une belle vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’OL a logiquement rendu hommage à la défenseure, qui aura marqué 36 pions en 189 matchs sous la tunique des Gones.…

AL pour SOFOOT.com