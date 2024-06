information fournie par So Foot • 24/06/2024 à 23:35

L'Italie arrache sa qualif et des larmes à la Croatie

Grâce à un coup de génie signé Zaccagni dans le money time , l’Italie arrache le nul mais surtout sa qualification face à une Croatie qui, sauf miracle, est éliminée de la compétition.

Croatie 1-1 Italie

Buts : Modrić (55 e ) pour les Vatreni // Zaccagni (90 e +8) pour les Azzurri

Du rêve au cauchemar, du cauchemar au rêve, c’est selon. Pendant plus de 40 minutes, 42 pour être exact, la Croatie pensait vivre une soirée magique. Peu avant l’heure de jeu, Luka Modrić – comme un symbole – délivrait les siens, moins d’une minute après avoir manqué son penalty face à Donnarumma. Oui mais voilà, en face, l’Italie a de la ressource. Et dans les ultimes secondes, Mattia Zaccagni a enfilé le costume de super héros pour arracher un match nul (1-1) quasi inespéré. Un match nul permettant aux Azzurri de s’assurer la seconde place de ce groupe B, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale où ils retrouveront la Suisse. Sort cruel pour les Vatreni qui terminent troisièmes du groupe avec 2 points et qui, sauf miracle, sont éliminés.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com