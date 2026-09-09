L'Iran attaque des navires près d'Ormuz et une base US en Jordanie après la destruction de pétroliers

* Les Gardiens de la révolution iranienne disent avoir attaqué dix navires, dont deux bâtiments américains et huit pétroliers

* L'armée américaine revendique la destruction de cinq pétroliers iraniens

* La Jordanie dit avoir intercepté 18 des 20 missiles lancés par Téhéran

* Le Brent repasse les 100 dollars le baril pour la première fois depuis fin juillet

(Actualisé avec cours du Brent repassant les 100 dollars le baril, détails)

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré mercredi avoir lancé des missiles balistiques sur une base militaire en Jordanie utilisée par l'armée américaine et attaqué dix navires après que les Etats-Unis ont détruit cinq pétroliers iraniens, dans une nouvelle escalade des tensions.

La reprise des échanges de tirs depuis une semaine entre l'Iran et les Etats-Unis a interrompu un mois de calme relatif dans ce conflit qui a débuté le 28 février, provoquant une nouvelle flambée des prix du pétrole.

Le cours du Brent LCOc1 , référence du marché pétrolier, est ainsi repassé au-dessus de la barre de 100 dollars le baril mercredi, pour la première depuis le 24 juillet.

L'armée américaine dit avoir détruit cinq pétroliers iraniens mardi, après des tentatives d'attaques de missiles contre un navire de guerre de la marine lors des deux derniers jours, dit le Commandement central de l'armée américaine.

"L'Iran continue de tenter de frapper des navires américains. A chaque fois qu'ils tenteront de faire cela, ils perdront des pétroliers", a déclaré le secrétaire d'Etat Marco Rubio à des journalistes, depuis la Colombie.

Les Gardiens de la révolution islamique ont de leur côté annoncé mercredi dans un communiqué relayé par les médias publics iraniens avoir riposté après les attaques de l'armée américaine en lançant des missiles balistiques contre une base militaire utilisée par des soldats américains près d'al Azraq en Jordanie.

L'agence de presse officielle jordanienne a rapporté, citant l'armée, que les systèmes de défense aérienne avaient détruit 18 des 20 missiles balistiques lancés depuis le territoire iranien. Deux missiles sont retombés dans des zones inhabitées sans faire de victimes, a précisé l'armée.

Un responsable américain a déclaré que les frappes iraniennes en Jordanie avaient été inefficaces et qu'aucun soldat américain n'avait été blessé.

Le CGRI a dit plus tard avoir attaqué dix navires, dont deux navires américains et huit pétroliers dans le Golfe, qui tentaient de traverser des zones "interdites et non sécurisées" du détroit d'Ormuz.

L'Iran a pris pour cible des emprises américaines et des alliés de Washington dans la région.

Téhéran a aussi menacé de s'en prendre à des pétroliers dans des ports du Koweït et du Bahreïn, selon un communiqué relayé par des médias étatiques.

Une source de sécurité maritime a rapporté qu'un navire transportant du gaz naturel liquéfié avait été endommagé près du port émirati de Khor Fakkan, sans que l'on sache dans l'immédiat qui était responsable de l'incident.

Les attaques récentes des Houthis alignés sur Téhéran contre des sites en Arabie saoudite ont également alimenté les craintes sur l'approvisionnement énergétique.

Les Houthis ont revendiqué mardi des attaques de drones et de missiles balistiques contre des installations du géant pétrolier Aramco 2222.SE dans le sud de l'Arabie saoudite, dans ce qu'ils ont qualifié d'"opération d'envergure".

(Jasper Ward et Christian Martinez, Enas Alashray; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu)