information fournie par So Foot • 07/06/2024 à 10:42

L'incroyable but de Kamory Doumbia

Même lui n’a pas compris ce qu’il s’est passé.

Kamory Doumbia a inscrit un but pour le moins surprenant face au Ghana lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 à l’entrée du temps additionnel de la première période. La transversale du Rémois, prêté à Brest la saison dernière, a trouvé Lassana Coulibaly côté droit qui a centré pour retrouver Doumbia dans la surface ghanéenne. Le milieu offensif de 21 ans a tenté une reprise de volée… qui a rebondi d’abord sur un défenseur ghanéen avant de revenir sur sa propre tête. Pris à contrepied, le gardien Lawrence Ati-Zigi a été battu. Ce but incroyable n’a pas suffi aux Aigles qui se sont finalement inclinés 2 buts à 1 au bout du temps additionnel, après un but de Jordan Ayew.…

LL pour SOFOOT.com