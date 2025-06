L'incendie dans l'Aude sous contrôle

Les sapeurs-pompiers luttent contre un incendie à Bizanet, dans l'Aude, le 30 juin 2025 ( AFP / Ed JONES )

L'incendie ayant détruit environ 400 hectares de végétation dans l'Aude, déclenché dimanche par un brasero mal éteint, était sous contrôle lundi en fin de journée, après quelques reprises désormais maîtrisées, selon les pompiers.

"On a quelques reprises qui sont traitées actuellement et ça va être ça pendant quelques jours, avec cette sécheresse, ça redémarre assez rapidement", a dit à l'AFP le colonel Christophe Magny, qui commande les 200 pompiers encore mobilisés lundi en fin de journée sur la commune de Bizanet (Aude), près de Narbonne.

"On a eu quatre reprises, dont une seule un peu inquiétante, mais elles sont toutes maîtrisées", a-t-il ajouté.

"L'avant du feu est stoppé mais il y a toujours des foyers actifs, on savait que cet après-midi, on allait avoir des vents qui allaient se réveiller (...) du coup, on a des foyers qui se réactivent", avait-t-il détaillé plus tôt.

- Canicule, vent -

Dans la matinée, tout en assurant que les incendies étaient fixés, la préfecture avait prévenu que la vigilance restait de mise en raison de craintes liées à une météo favorable au feu: canicule, taux d'humidité en baisse et vent.

Lundi matin, les pompiers, soutenus par des avions bombardiers d'eau, s'étaient appliqués à "noyer le feu" qu'ils étaient parvenus à fixer dans la nuit alors qu'il avait déjà détruit environ 400 hectares de végétation.

L'autoroute A61 entre Toulouse et la Méditerranée, coupée dimanche entre Lézignan et Narbonne en raison de la virulence des flammes, a été rouverte à la circulation lundi matin.

Environ 30 personnes ont été évacués dimanche d'un camping à Bizanet, endommagé par le feu, de même que 60 habitants d'un lotissement.

- Barbecue mal éteint -

Dans le camping, l'incendie a détruit "sept bungalows", "deux hébergements insolites", "trois installations techniques" et "un fourgon", tandis qu'une "maison située à proximité a également été touchée par les flammes", a précisé la préfecture.

La directrice de cabinet du préfet a salué "le bel élan de solidarité" dont ont fait preuve les habitants de Bizanet pour se soutenir mutuellement.

Plus de 600 pompiers ont été mobilisés "au plus fort de l'incendie", a souligné le SDIS, précisant que neuf sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés, victimes de coups de chaud, des fumées et pour l'un d'entre eux d'une chute.

Le feu est parti "d'un barbecue, qui était transporté sur l'autoroute, derrière un véhicule, sur une remorque", a informé dimanche le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.

Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue pour "destruction involontaire par incendie de bois et forêt", a précisé à l'AFP le procureur de la République de Narbonne, Eric Camous.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un commerçant qui, au retour d'un marché, ne s'est pas rendu compte que son brasero n'était pas éteint.