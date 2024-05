information fournie par So Foot • 21/05/2024 à 23:47

L'immense Claudio Ranieri annonce sa retraite

Ciao Mister.

Après plus de trois décennies à entraîner au plus haut niveau, Claudio Ranieri met un terme à sa carrière. Le coach de Cagliari dirigera son tout dernier match jeudi, contre la Fiorentina, un club qu’il a aussi dirigé (1993-1997). L’entraîneur de 72 ans s’en va par la grande porte puisqu’il a ramené Cagliari en Serie A en 2023 et qu’il a maintenu le club dans l’élite cette saison.…

QB pour SOFOOT.com