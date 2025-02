L'hôtellerie suisse bat un nouveau record en 2024 (OFS)

Le Rhin à Bâle avec la cathédrale en arrière-plan, le 22 octobre 2014 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les nuitées hôtelières en Suisse ont battu un nouveau record en 2024 grâce à l'afflux de touristes américains mais aussi français et espagnols, a annoncé jeudi l'office fédéral de la statistique (OFS).

En 2024, l'hôtellerie suisse a enregistré 42,8 millions de nuitées, soit une augmentation de 2,6% par rapport à l'année précédente, le secteur dépassant ainsi son précédent record de 2023, a indiqué l'OFS dans un communiqué.

La demande s'est stabilisée à "un niveau élevé" auprès de la clientèle locale, précise l'OFS, alors que beaucoup de Suisses ont pris l'habitude pendant la pandémie de Covid-19 de rester dans le pays alpin pendant leurs vacances pour partir à la découverte d'autres régions. Le nombre de nuitées auprès de la clientèle locale n'a progressé que de 0,1% en 2024, légèrement en-dessous de 20,9 millions de nuitées.

Les nuitées hôtelières ont en revanche été dopées par les touristes étrangers qui ont généré 22 millions de nuitées, en hausse de 5,1% après un bond de 21,8% en 2023. La demande étrangère a ainsi retrouvé son plus haut niveau en "plus de 50 ans", souligne l'OFS, expliquant qu'il faut remonter "à 1972" pour retrouver un tel afflux de touristes étrangers dans les hôtels suisses.

La demande a été soutenue par les touristes venant du continent américain, et en particulier des Etats-Unis auprès desquels les nuitées ont grimpé de 13,9% à près de 3,5 millions de nuitées, soit "le plus haut niveau jamais observé", souligne l'OFS.

La croissance a été plus modeste auprès des touristes européens, avec une hausse se limitant de 1,4% en raison d'un repli auprès de la clientèle britannique, en recul de 4,1% à 1,6 million de nuitées.

L'hôtellerie suisse a néanmoins retrouvé son plus haut niveau depuis le début des années 1990 auprès de la clientèle française, en hausse de 6,1% à 1,5 million de nuitées, et atteint un record avec la clientèle espagnole, en hausse de 6%, avec plus d'un demi-million de nuitées.

Auprès des touristes allemands, la progression s'est limitée à 0,5% même s'ils restent les plus grands clients de l'hôtellerie helvétique avec près de 3,8 millions de nuitées.

La reprise s'est également poursuivie auprès de la clientèle chinoise. Avec 725.129 nuitées, leur niveau reste cependant inférieur de 47,9% à celui de 2019.

L'hôtellerie suisse avait déjà atteint un sommet en 2023, avec 1,4 million de nuitées, dépassant ses niveaux d'avant-pandémie.