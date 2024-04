L'État a vendu 645 biens immobiliers pour 280 millions d'euros en 2023

L'État possède encore 190.000 bâtiments, pour une valeur totale estimée à 5 milliards d'euros par le ministre des Comptes publics.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Dans une démarche de réduction de son parc immobilier, l'État a vendu 645 biens en 2023 "pour une valeur de 280 millions d'euros", a annoncé dimanche 7 avril le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave dans un entretien à La Tribune .

"Nous devons céder des mètres carrés et réduire les dépenses énergétiques dans nos bâtiments . C'est vertueux pour la planète, ça l'est aussi pour les finances publiques", a déclaré le ministre délégué, alors que l'exécutif est en quête d'économies après le dérapage inédit du déficit à 5,5% en 2023 . Le Premier ministre Gabriel Attal, hostile à des hausses d'impôts, a répété cette semaine vouloir ramener le déficit sous les 3% en 2027 et a rappelé que le gouvernement donnerait la semaine prochaine "la trajectoire" actualisée pour atteindre cet objectif.

L'État possède 100 millions de mètres carrés"

Le ministre délégué aux Comptes publics, selon lequel l'État dépense 2 milliards d'euros en loyers chaque année , a redit par ailleurs son souhait de réduire les surfaces de bureaux occupées par l'administration de 25%. "Quitter des locaux actuellement en location" doit permettre ainsi "d'économiser à terme 1 milliard d'euros annuels en dépenses d'entretien et en loyers" , a-t-il précisé à La Tribune dimanche.

Concernant les cessions de biens, Thomas Cazenave estime "leur valeur potentielle à 5 milliards d'euros, sachant que l'État possède 190.000 bâtiments, soit près de 100 millions de mètres carrés".

Parmi les autres pistes figure celle "de mettre en location certains espaces". "Notre bonne gestion a permis, l'an dernier, d'augmenter de 20% les gains issus des loyers versés par les occupants du parc immobilier. C'est 1 milliard d'euros de recettes", affirme-t-il.