L'ESPAGNE PRÉVOIT UNE CONTRACTION PLUS FORTE QUE PRÉVU DU PIB EN 2020 MADRID (Reuters) - Le gouvernement de Madrid s'attend à une contraction plus importante que prévu précédemment de l'économie espagnole cette année avant toutefois un rebond plus net qu'anticipé en 2021 et un retour possible à un niveau d'avant-crise en 2022. La ministre de l'Economie, Nadia Calvino, a déclaré mardi lors d'une conférence de presse que le gouvernement prévoyait désormais une contraction du 11,2% du produit intérieur brut (PIB) en 2020 contre un recul de 9,2% estimé en mai. Le PIB devrait rebondir de 7,2% en 2021, un chiffre plus élevé que la précédente prévision de 6,8%. La croissance espagnole pourrait même atteindre 9,2% l'an prochain grâce au fonds de relance de l'Union européenne. Selon le gouvernement, le déficit public devrait également se creuser un peu plus que prévu cette année, à 11,3% du PIB, avant de redescendre à 7,7% en 2021. Le taux de chômage devrait atteindre 17,1% cette année et 16,9% en 2021, des chiffres qui traduisent une amélioration par rapport aux prévisions précédentes. Nadia Calvino a ajouté que le gouvernement espagnol comptait émettre moins de dette que prévu cette année. (Nathan Allen, Belen Carreno, Inti Landauro, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

