Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Elysée à l'initiative de l'intervention de l'Etat dans le dossier du rachat de Tiffany par LVMH Reuters • 22/09/2020 à 15:25









L'ELYSÉE À L'INITIATIVE DE L'INTERVENTION DE L'ETAT DANS LE DOSSIER DU RACHAT DE TIFFANY PAR LVMH PARIS (Reuters) - Le ministre français des Affaires étrangères a envoyé à LVMH une lettre demandant au groupe de luxe français de différer au 6 janvier l'acquisition du joaillier américain Tiffany à la suite d'une requête de l'Elysée, ont déclaré à Reuters deux sources au fait des discussions au sein du gouvernement au sujet de cette lettre. Le groupe de Bernard Arnault a annoncé le 9 septembre dernier qu'il ne pouvait plus "en l'état" boucler comme prévu avant le 24 novembre l'acquisition de Tiffany pour un montant de 16 milliards de dollars, évoquant notamment une demande du ministère français des Affaires étrangères de différer le mariage "en réaction à la menace de taxes sur les produits français formulée par les Etats-Unis". La lettre en question a été signée par Jean-Yves Le Drian, selon les documents légaux remis par LVMH et Tiffany dans le cadre d'une procédure judiciaire aux Etats-Unis. Selon ces deux sources, qui ont requis l'anonymat, l'Elysée a demandé à Jean-Yves Le Drian d'écrire cette lettre. L'Elysée n'a pas souhaité faire de commentaire. Une porte-parole du Quai d'Orsay a renvoyé les demandes d'information de Reuters à la conseillère presse de Jean-Yves Le Drian, qui n'a pas réagi dans l'immédiat. LVMH n'a pas réagi directement à cet échange entre l'Elysée et le ministère des Affaires étrangères. Une porte-parole de LVMH a réaffirmé des déclarations précédentes selon lesquelles le groupe n'avait pas sollicité une telle lettre et a estimé que les informations en ce sens étaient infondées. (Michel Rose, Gwénaëlle Barzic, Elizabeth Pineau et Sarah White, version française Jean-Michel Bélot, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.