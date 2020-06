« Il y a une haine des vraies élites, les vraies élites, c'est nous, en réalité », affirme Didier Raoult. © Théo Giacometti / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

« Les Pieds nickelés font de la science. » Depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus, le docteur Didier Raoult a montré qu'il maîtrisait les codes des réseaux sociaux et le prouve encore ce mardi 2 juin 2020, date de la publication d'une vidéo tirant à boulets rouges sur ses détracteurs. Le médecin en charge de l'IHU de Marseille, qui défend bec et ongles l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19, commence par une brève, mais très sèche, critique à l'endroit de la prestigieuse revue scientifique The Lancet, qui vient de publier une étude démontant par le menu ses travaux.

La blouse blanche la plus connue de l'Hexagone s'attache ensuite à défendre sa propre crédibilité. « Moi je suis une star des maladies infectieuses, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui [...], j'ai été le plus jeune président de l'Université de France, le plus jeune président des médecins, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine, j'ai tout eu dans ma vie. C'est moi, l'élite », énumère le docteur Raoult face caméra.

« Il y a une vraie haine des élites »

Didier Raoult impute son impopularité auprès de certains scientifiques à la manie qu'aurait la France de « décapiter son élite » : « Il y a une haine des vraies élites, les vraies élites, c'est nous, en

