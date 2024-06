L'EFL dit non à la délocalisation d'un match de League One aux USA

Ils sont fous, ces Ricains !

Birmingham City est passé sous pavillon américain en juillet 2023. Davantage pour le pire que pour le meilleur à ce jour puisque les Blues ont été relégués en League One. Mais les patrons du club y ont vu une opportunité : celle de surfer sur la vague Wrexham. Sur le devant de la scène depuis son rachat par Ryan Reynolds et Rob McElhenney, le club gallois vient d’accéder à la League One et fait désormais parler de lui bien au-delà des frontières du royaume grâce, entre autres, à la production d’une série sur la plateforme Disney+.…

