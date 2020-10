Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'édition 2021 du Forum économique mondial aura lieu à Lucerne Reuters • 07/10/2020 à 17:33









L'ÉDITION 2021 DU FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL AURA LIEU À LUCERNE ZURICH (Reuters) - Le Forum économique mondial (FEM) a annoncé mercredi que l'édition 2021 se tiendrait du 18 au 21 mai au sommet du Bürgenstock, près de Lucerne en Suisse centrale, écartant définitivement la perspective d'un rassemblement à Davos. La pandémie de coronavirus a en effet contraint le FEM, au mois d'août dernier, à reporter et déplacer la rencontre des responsables politiques et commerciaux mondiaux accueillis depuis le début des années 1970 dans la station de ski suisse. Le FEM a néanmoins fait part de son intention d'organiser à nouveau la réunion à Davos en 2022. "Cette rencontre sera prévue tant que toutes les conditions seront réunies pour garantir la santé et la sécurité des participants et du pays hôte", a déclaré le FEM dans un communiqué. L'édition 2021 sera organisée autour du thème "La Grande Réinitialisation" (The Great Reset) pour trouver une porte de sortie à la pandémie "et reconstruire une société plus cohésive et durable". (Répétition: répétition avec l'acronyme français) (Michael Shields; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

