information fournie par So Foot • 05/06/2024 à 09:47

L’Écosse a un forfait à déplorer dans ses rangs

Il faudra attendre encore un peu pour le découvrir.

Âgé de seulement 18 ans, Ben Doak avait été appelé par Steve Clarke pour honorer sa première sélection avec l’équipe A d’Écosse lors de l’Euro 2024. Le crack de Liverpool souffre pourtant d’une déchirure du ménisque depuis décembre dernier et ne sera pas remis pour la compétition. Ce mardi, la sélection écossaise a annoncé la terrible nouvelle et a indiqué qu’un autre novice allait prendre sa place en la personne de Tommy Conway. Ce dernier est le meilleur buteur de Bristol cette saison, en Championship, avec dix réalisations. Lundi, il a inscrit le seul but des Espoirs écossais face à la Turquie (1-2).…

EL pour SOFOOT.com