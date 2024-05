L’autre King Éric

Élu meilleur entraîneur de la saison lors des trophées UNFP lundi, Éric Roy ne descend pas de son petit nuage. Une consécration méritée pour le technicien, auteur d’une saison (déjà) exceptionnelle avec le Stade brestois, européen pour la première fois de son histoire.

« Un jour, Jürgen Klopp a dit que l’important n’est pas ce que les gens pensent quand vous arrivez dans un club, mais ce qu’ils pensent quand vous en partez. Il faudra peut-être refaire un sondage à ce moment-là », répondait Éric Roy dans le 214 e numéro de So Foot à une question sur le pessimisme ambiant lors de sa signature à Brest. Un choix que beaucoup de supporters jugeaient « catastrophique » en janvier 2023. Un an et demi plus tard, le natif de Nice a décroché le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 devant Luis Enrique et s’est vu remettre en mains propres le premier trophée de sa carrière par Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France. Une juste récompense après tant d’années de galère et une saison historique à la tête du Stade brestois.

🏆 Un trophée 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 ! …

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com