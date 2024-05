L'Atlético humilié à domicile, le Barça assure, le Real Madrid tenu en échec dans un match fou

Ça, c’est du multiplex !

Quelques dizaines de minutes seulement après une après-midi de foot anglais sans grande surprise, les clubs espagnols ont été beaucoup plus inspirés, eux. Avec 31 pions en 9 matchs, il y a eu de quoi se régaler sur les pelouses ibériques ce dimanche. On connaissait déjà six des sept qualifiés pour l’Europe la saison prochaine (le Real Madrid, le Barça, Gérone, l’Atlético, Bilbao, la Real Sociedad), ainsi que deux des trois relégués (Grenade et Almería). On sait désormais que le Real Betis sera européen lors de l’exercice à venir, et que Cadix redescendra d’un échelon.…

AL pour SOFOOT.com