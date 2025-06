L'Athletic vole au secours de Nico Williams après l'affaire de la fresque

Un vrai petit scandale au Pays basque.

Ce dimanche, on a découvert que la figure de Nico Williams présente sur une fresque à Barakaldo, près de Bilbao, avait été effacée et remplacée par cette phrase : « Que tu partes ou que tu restes, tu as perdu notre respect » . En cause ? Le probable départ de cet enfant du club qui ne passe pas auprès des supporters, à l’identité bien marquée. Après cet acte de vandalisme, le club a réagi dans la journée.…

JB pour SOFOOT.com