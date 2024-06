L’Angleterre file à la française

L’Angleterre a tout d’une équipe de France version Deschamps et réussit même à faire mieux. Peu convaincants dans le jeu mais solides défensivement, les hommes de Gareth Southgate ont eux fini premiers de leur groupe avec un beau 0-0 face à la Slovénie, tout en étant hué par leurs propres supporters.

Même nombre de points (5), même nombre de buts inscrits (2), même nombre de buts encaissés (1)… Et si l’équipe d’Angleterre était en fait la jumelle de l’équipe de France ? Avec leur triste 0-0 face à la Slovénie, les gars de Gareth Southgate se sont hissés en tête du groupe C pour se qualifier en huitièmes de finale dans la partie de tableau la plus simple de cet Euro. Les Three Lions réussissent même un exploit en étant, pour le deuxième Euro consécutif, l’équipe qui parvient à se placer première de son groupe en inscrivant le plus faible total de buts – deux – sur les deux dernières éditions. En 2021, l’Angleterre était allée jusqu’en finale de « son » Euro, à Wembley.

The show must go off

Alors évidemment, comme Deschamps, Gareth Southgate n’en a rien à cirer des critiques sur le fonds de jeu. Après s’être fait huer et viser par des projectiles de la part de ses propres supporters, il prévient : « Je comprends les critiques contre moi et c’est mieux que contre l’équipe, mais je ne vais pas changer. Je n’ai vu aucune autre équipe se qualifier et recevoir des choses similaires. » Le sélectionneur anglais a même vu des « signes encourageants » dans ce piètre 0-0 et assure que « les buts vont venir » . En bon pragmatique, il conclut même : « Notre premier objectif était de nous qualifier, le second était de finir premiers du groupe, donc je suis très heureux de ce que les gars ont fait. » Un lexique très deschampien. …

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com