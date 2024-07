L’Angleterre a eu droit à un concert privé d’Ed Sheeran

De quoi trouver (enfin) un peu d’inspiration ?

Au lendemain de la qualification acquise de haute lutte face à la Slovaquie, l’heure était à la détente pour l’Angleterre. Les Three Lions ont ainsi reçu la visite de l’un de leurs premiers supporters : Ed Sheeran. Grand fan de football, et notamment d’Ipswich Town, le chanteur a offert un concert privé au camp de base des hommes de Gareth Southgate, interprétant notamment son tube « The A-Team ». Harry Kane et sa bande ont désormais l’esprit tourné vers le quart de finale à venir, ce samedi face à la Suisse.…

TB pour SOFOOT.com